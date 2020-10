Primi accenni di manovra | 4 miliardi per la cassa integrazione e 3 per gli sgravi a chi assume

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) Proroga della Cig Covid per i settori più colpiti dalla crisi e, insieme, una spinta alla ripresa del mercato del lavoro con incentivi alle assunzioni stabili. Il governo prepara la prossimache conterrà ancora, spiega il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, misure “ponte”, che sostengano la tenuta di lavoratori e imprese finché non ci sarà il vaccino e il virus sarà pienamente sotto controllo. E si guarda, come chiarisce la collega del Lavoro, Nunzia Catalfo, in particolare al turismo, che ancora stenta a riprendersi dopo lo stop imposto dall’epidemia.Calcoli e simulazioni sono ancora in corso, e terranno conto anche dell’effettivo tiraggio delle misure messe in campo finora, ma l’ipotesi a cui si lavora è quella di stanziare tra i 3 e i 4per garantire ...