Il rito dei lucchetti non passa mai di moda "Ragazzi, l'amore non cresce sui social"

Lo scrittore cult per legioni di adolescenti ora racconta i dubbi dei 40enni. "I critici? Si rassegnino all'affetto del pubblico". I primi passi sul set con Pipolo, il padre regista: "Abatantuono era ...

Ultime Notizie dalla rete : rito dei Il rito dei lucchetti non passa mai di moda "Ragazzi, l’amore non cresce sui social" QUOTIDIANO.NET Bimbo schiacciato dal trattore: la tragica morte del piccolo Mario Graziani

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire i contorni della tragedia ... Ad un certo punto, stando a una prima ricostruzione dei fatti, hanno visto un trattore ...

Pavullo piange Maria Luisa Ferroni Sua la storica rosticceria in centro

Sul posto i sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza e l’automedica nel vano tentativo di rianimarla, oltre ai carabinieri di Pavullo e di Modena per i rilievi di rito. La notizia si è sparsa in ...

