De Luca, lockdown? “Questo sarà un week-end decisivo. Responsabilità di tutti” (Di sabato 10 ottobre 2020) Se vogliamo evitare nuove chiusure, la ricetta è semplice: rispettare le regole” ribadisce Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione del Salerno Boat Show.Sulle misure restrittive adottate da quasi una settimana, il Governatore ritiene questo week-end fondamentale: “Sarà una prova della responsabilità che hanno tutti i nostri concittadini e i giovani, in particolare. Avevamo un problema che riguardava la movida, abbiamo registrato comportamenti irresponsabili, centinaia di ragazzi che si ammucchiavano. Cose che non potevamo tollerare, se vogliamo contenere il contagio”. De Luca ricorda poi che la Regione è “impegnata a garantire i posti letto per eventuali contagiati, a moltiplicare il numero dei tamponi”. Proprio ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 ottobre 2020) Se vogliamo evitare nuove chiusure, la ricetta è semplice: rispettare le regole” ribadisce Il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine dell’inaugurazione del Salerno Boat Show.Sulle misure restrittive adottate da quasi una settimana, il Governatore ritiene questo-end fondamentale: “Sarà una prova della responsabilità che hanno tutti i nostri concittadini e i giovani, in particolare. Avevamo un problema che riguardava la movida, abbiamo registrato comportamenti irresponsabili, centinaia di ragazzi che si ammucchiavano. Cose che non potevamo tollerare, se vogliamo contenere il contagio”. Dericorda poi che la Regione è “impegnata a garantire i posti letto per eventuali contagiati, a moltiplicare il numero dei tamponi”. Proprio ...

NicolaPorro : Possiamo dire che la strategia chiusurista e 'sceriffesca' del governatore #DeLuca sia stata un totale fallimento.… - fattoquotidiano : De Luca: “Se abbiamo 1000 contagi e 200 guariti, è lockdown. Non prenderemo decisioni sciagurate come mandare malat… - repubblica : Oggi su Rep: ?? I giovani del lockdown: “Festa dei 18 anni addio, ma sui bus c’è la calca” [dalla nostra inviata MAR… - luca_p74 : Non c'erano dubbi. - MarcoGiuffrid11 : @2Biagetti @Luca_Mussati @lucabattanta @PonytaEle @GuidoCrosetto E certo che non ci arrivi, in mezzo c'è stato il l… -