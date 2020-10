IBM dopo 109 anni si divide: la nuova compagnia si focalizzerà sullo sviluppo del cloud (Di venerdì 9 ottobre 2020) IBM storica azienda del settore informatico, sta per stravolgere completamente 109 anni di storia. La multinazionale si dividerà in due società per azioni diversificando così le sue attività e focalizzandosi anche sul cloud.IBM elencherà la sua unità di servizi di infrastruttura IT, che fornisce supporto tecnico a 4.600 clienti in 115 paesi e ha un portafoglio ordini di $ 60 miliardi, come società separata con un nuovo nome entro la fine del 2021. La nuova società avrà 90.000 dipendenti e la sua struttura di leadership sarà decisa in pochi mesi, secondo quanto confermato dal direttore finanziario James Kavanaugh.Attualmente IBM ha più di 352.000 dipendenti, e ha detto che prevede di registrare quasi 5 miliardi di dollari di spese legate alla ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) IBM storica azienda del settore informatico, sta per stravolgere completamente 109di storia. La multinazionale sirà in due società per azioni diversificando così le sue attività e focalizzandosi anche sul.IBM elencherà la sua unità di servizi di infrastruttura IT, che fornisce supporto tecnico a 4.600 clienti in 115 paesi e ha un portafoglio ordini di $ 60 miliardi, come società separata con un nuovo nome entro la fine del 2021. Lasocietà avrà 90.000 dipendenti e la sua struttura di leadership sarà decisa in pochi mesi, secondo quanto confermato dal direttore finanziario James Kavanaugh.Attualmente IBM ha più di 352.000 dipendenti, e ha detto che prevede di registrare quasi 5 miliardi di dollari di spese legate alla ...

Eurogamer_it : Storica scelta di #IBM che dopo 109 anni si scinde in due società, una focalizzata sul cloud. - Decollanz : @recifar @quinta Due società che si focalizzano su quello che sanno fare meglio: #IBM su #cloud ibrido e #AI, NewCo… - MilenaLazzaroni : RT @MarcoLorux: Dopo 109 anni IBM si divide in due: la nuova compagnia lavorerà sul cloud - MarcoLorux : Dopo 109 anni IBM si divide in due: la nuova compagnia lavorerà sul cloud - giovanni_failla : RT @classcnbc: Le azioni di @IBM volano in borsa dopo l'annuncio del piano di scorporo dell'unità di infrastrutture IT. IBM potrà concentra… -

Ultime Notizie dalla rete : IBM dopo IBM dopo 109 anni si divide: la nuova compagnia si focalizzerà sullo sviluppo del cloud Eurogamer.it Le ragioni di una IBM divisa in due

IBM ha annunciato lo spinoff della parte outsourcing e hosting. Una scelta che segna la supremazia della strategia hybrid cloud, ma per molti versi anche la fine di un'era della società.

Ibm in rally al Nyse sullo spin-off di managed infrastructure

International Business Machines (Ibm) ha chiuso in rally del 5,98% giovedì al Nyse dopo avere annunciato la prossima separazione della divisione di servizi per la gestione delle infrastrutture (manage ...

IBM ha annunciato lo spinoff della parte outsourcing e hosting. Una scelta che segna la supremazia della strategia hybrid cloud, ma per molti versi anche la fine di un'era della società.International Business Machines (Ibm) ha chiuso in rally del 5,98% giovedì al Nyse dopo avere annunciato la prossima separazione della divisione di servizi per la gestione delle infrastrutture (manage ...