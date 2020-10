Grande Fratello Vip, bufera tra Elisabetta Gregoraci e Adua del vesco (Di venerdì 9 ottobre 2020) Grande Fratello vip non smette mai di stupire. Amore e odio tra concorrenti, nel mirino Adua del vesco e Elisabetta Gregoraci. Cosa è successo Anche gli scherzi a volte portano poi ad un litigio. E’ quello che è successo alle due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip in queste ultime ore. Stiamo parlando di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020)vip non smette mai di stupire. Amore e odio tra concorrenti, nel mirinodel. Cosa è successo Anche gli scherzi a volte portano poi ad un litigio. E’ quello che è successo alle due concorrenti della casa delVip in queste ultime ore. Stiamo parlando di … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - Italia_Notizie : Paolo Brosio: “Sono guarito dal Covid. Ora pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip” - GiusCandela : GARKO E BRIATORE AL GRANDE FRATELLO VIP, LE LORO LETTERE SCRITTE DALLA STESSA PERSONA?ROBERTA MORISE E GLI INCONTRI… -