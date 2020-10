Coronavirus, sos mascherina: si può portare sul braccio o in tasca? Ogni quanto va cambiata? Istruzioni per l’uso e gli errori più comuni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mascherine: sono l’argomento del periodo. Utilizzarle è fondamentale, ma occorre anche utilizzarle nella giusta maniera. Sono svariati infatti gli errori. No alle mascherine portate sul braccio o in tasca quando non si utilizzano e no anche all’uso troppo prolungato, oltre la mezza giornata, della stessa mascherina, che non va “sopravvalutata: il distanziamento va comunque mantenuto”. Ricordare che anche quelle chirurgiche non sono tutte uguali, i prodotti certificati, “come quelli che il Governo distribuisce nelle scuole, sono ancora più sicuri”. Lo precisa Paolo D’Ancona, medico epidemiologo dell’Istituto superiore di sanità, che fornisce all’Adnkronos Salute “le Istruzioni per l’uso” ed elenca gli ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mascherine: sono l’argomento del periodo. Utilizzarle è fondamentale, ma occorre anche utilizzarle nella giusta maniera. Sono svariati infatti gli. No alle mascherine portate sulo inquando non si utilizzano e no anche all’uso troppo prolungato, oltre la mezza giornata, della stessa, che non va “sopravvalutata: il distanziamento va comunque mantenuto”. Ricordare che anche quelle chirurgiche non sono tutte uguali, i prodotti certificati, “come quelli che il Governo distribuisce nelle scuole, sono ancora più sicuri”. Lo precisa Paolo D’Ancona, medico epidemiologo dell’Istituto superiore di sanità, che fornisce all’Adnkronos Salute “leper l’uso” ed elenca gli ...

La casa di riposo 'Villa Luisa' a Marineo, dove nelle scorse settimane si era registrato un focolaio, è stata chiusa . Tutti i pazienti positivi sono stati trasferiti in una struttura protetta a Borge ...

Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo hanno superato i 338mila, il numero più alto ...

