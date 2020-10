(Di giovedì 8 ottobre 2020)2019– La crisi derivante dall’emergenza Coronavirus impatta anche suldel. Il club francese ha chiuso il 2019/20 con ricavi per 271,6(-12% sul 2018/19), nonostante i conti alla fine di marzo avessero fatto segnare un +19% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Escludendo il player trading – unica … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

teo_acm : RT @CalcioFinanza: #Lione, effetto #Covid sul bilancio: rosso di 36 milioni nel 2020 - debsintheden : RT @CalcioFinanza: #Lione, effetto #Covid sul bilancio: rosso di 36 milioni nel 2020 - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: #Lione, effetto #Covid sul bilancio: rosso di 36 milioni nel 2020 - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Lione, effetto Covid sul bilancio: rosso di 36 milioni nel 2020: Lione bilancio 2019 2020 – La cr… - CalcioFinanza : #Lione, effetto #Covid sul bilancio: rosso di 36 milioni nel 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Lione effetto

Lione bilancio 2019 2020 – La crisi derivante dall’emergenza Coronavirus impatta anche sul bilancio del Lione. Il club francese ha chiuso il 2019/20 con ricavi per 271,6 milioni (-12% sul 2018/19), no ...SE leggete tutto magari è meglio; grazie!—Qualcuno sapeva tutto e si esercitava per mesi. A seguire alcune notizie “inquietanti” su quanto ha preceduto la pandemia da coronavirus. Al link un intervist ...