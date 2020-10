I 4 momenti più potenti di Kamala Harris nel confronto con Mike Pence (Di giovedì 8 ottobre 2020) A tre metri di distanza, e forse qualcosina in più, una di fronte all’altro la senatrice Kamala Harris e il vicepresidente Mike Pence si sono confrontati/scontrati (in toni più civili rispetto a Trump e Biden, lo diciamo) alla Kingsbury Hall di Salt Lake City durante il primo dibattito tra candidati alla prossima vicepresidenza. Se Joe Biden batterà il tycoon alle elezioni del 3 novembre, la Harris sarà la prima donna a entrare nell’ufficio di presidenza degli Stati Uniti. Facendo voli pindarici, se si dimostrerà di talento e saprà costruire consenso attorno a lei, potrebbe profondamente segnare la politica americana per diversi anni, arrivando, magari, alla presidenza nel 2024 se quella del già anziano Biden (77 anni) sarà di un solo mandato. Diciamocelo, per la storia delle donne e dell’umanità intera al tempo del Black Lives Matter, sarebbe un gran colpo a segno. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) A tre metri di distanza, e forse qualcosina in più, una di fronte all’altro la senatrice Kamala Harris e il vicepresidente Mike Pence si sono confrontati/scontrati (in toni più civili rispetto a Trump e Biden, lo diciamo) alla Kingsbury Hall di Salt Lake City durante il primo dibattito tra candidati alla prossima vicepresidenza. Se Joe Biden batterà il tycoon alle elezioni del 3 novembre, la Harris sarà la prima donna a entrare nell’ufficio di presidenza degli Stati Uniti. Facendo voli pindarici, se si dimostrerà di talento e saprà costruire consenso attorno a lei, potrebbe profondamente segnare la politica americana per diversi anni, arrivando, magari, alla presidenza nel 2024 se quella del già anziano Biden (77 anni) sarà di un solo mandato. Diciamocelo, per la storia delle donne e dell’umanità intera al tempo del Black Lives Matter, sarebbe un gran colpo a segno.

