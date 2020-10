Future USA avanti tutta con sostegno Fed a politiche accomodanti (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA proseguono in rialzo, anticipando una buona partenza per Wall Street, grazie al sostegno offerto dalla Fed, che ha compensato il congelamento del piano di stimoli annunciato da Trump. Nel frattempo, il dato sui sussidi alla disoccupazione è apparso deludente, confermando qualche difficoltà nel mercato del lavoro. Non sono previsti altri dati macro nel pomeriggio, salvo quello sugli stoccaggi di gas. Il Future sul Dow Jones sale dello 0,66% a 28.361 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,66% a 3.428 punti e quello sul Nasdaq dello 0,86% a 11.568 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – IUSA proseguono in rialzo, anticipando una buona partenza per Wall Street, grazie alofferto dalla Fed, che ha compensato il congelamento del piano di stimoli annunciato da Trump. Nel frattempo, il dato sui sussidi alla disoccupazione è apparso deludente, confermando qualche difficoltà nel mercato del lavoro. Non sono previsti altri dati macro nel pomeriggio, salvo quello sugli stoccaggi di gas. Ilsul Dow Jones sale dello 0,66% a 28.361 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,66% a 3.428 punti e quello sul Nasdaq dello 0,86% a 11.568 punti.

