Covid, due classi in quarantena a Battipaglia: positivi fratello e sorella -VIDEO

Tempo di lettura: < 1 minuto

Battipaglia (Sa) – Sono in quarantena tutti gli alunni delle due classi dell'Istituto Sandro Penna e istituto Salvemini (via Ravenna) a Battipaglia dove sono stati riscontrati due casi positivi. Si tratta di un fratellino ed una sorellina che hanno contratto il virus in famiglia. A darne notizia è stata la sindaca che ha voluto rassicurare la popolazione, continuando a sostenere che le scuole sono sicure e che è necessario che i bambini indossino la mascherina anche in classe. È stato disposto il tampone per gli alunni e i docenti della stessa classe dei contagiati. La prima cittadina ha ricordato l'importanza di rispettare le regole e che saranno intensificati i controlli, come è stato richiesto anche da lei nel ...

