Varese | 25enne arrestato per furto a Busto Arsizio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - La polizia ha, in provincia di, un uomo di 25 anni, cittadino italiano, colpito da un ordine di carcerazione per. L'uomo, con diversi precedenti e tossicodipendente, lo hanno cercato nei dintorni della stazione ferroviaria, aiutati anche dalle pattuglie della polizia locale. Ilè stato individuato all'interno di uno stabile abbandonato in via Sassuolo, che condivideva con un altro uomo. Gli agenti lo hanno quindi portato in carcere.