Luciana Littizzetto, incidente: “Mi sono sbriciolata come un wafer” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Luciana Littizzetto è una comica italiana che da anni fa sorridere gli italiani. La torinese è diventata famosa per la sua satira su temi di attualità e non solo. Ha anche esperienza come attrice, conduttrice radiofonica e doppiatrice. Vanta una lunga carriera alle spalle e ha anche pubblicato alcuni libri. Si può dire che è un’artista a trecentosessanta gradi e dal 2005 è presente ormai come ospite fissa al programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Lo scorso dicembre Luciana Littizzetto ha avuto un trauma al ginocchio che ancora non ha superato totalmente. Infatti, la comica ha fatto sapere di recente che dovrà operarsi di nuovo per risolvere definitivamente questo fastidioso problema. Il dolore al ginocchio ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è una comica italiana che da anni fa sorridere gli italiani. La torinese è diventata famosa per la sua satira su temi di attualità e non solo. Ha anche esperienzaattrice, conduttrice radiofonica e doppiatrice. Vanta una lunga carriera alle spalle e ha anche pubblicato alcuni libri. Si può dire che è un’artista a trecentosessanta gradi e dal 2005 è presente ormaiospite fissa al programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Lo scorso dicembreha avuto un trauma al ginocchio che ancora non ha superato totalmente. Infatti, la comica ha fatto sapere di recente che dovrà operarsi di nuovo per risolvere definitivamente questo fastidioso problema. Il dolore al ginocchio ...

