Il Governo riscrive i decreti sicurezza E la Lega riparte con la propaganda Per Salvini è stato fatto un favore agli scafisti La maggioranza lo zittisce | solita strumentalizzazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Più che sui temi economici, in Italia le divisioni trae opposizioni sono chiare soprattutto indi immigrazione e. Così dopo la modifica deivoluti dall’allora ministro dell’Interno Matteo, in Parlamento è bagarre con le opposizioni che gridano allo scandalo e lache brinda all’ennesimo risultato di questa legislatura. Sebbene l’intenzione del, sancita con un patto tra le forze che lo compongono, fosse chiara da tempo, il Capitano, travolto da scandali e inchieste, non si èscappare l’occasione per rispolverare i suoi cavalli di batta definendo le novità dei “...