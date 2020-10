Il Coronavirus arriva in Bankitalia. E i dipendenti si infuriano: "Informati in pochi" (Di martedì 6 ottobre 2020) Un focolaio di Coronavirus anche nella Banca d'Italia. E' quanto emerge da una nota vergata oggi dal sindacato First Cisl. "Da lunedì 28 settembre 2020 - si legge - sono purtroppo ripresi i casi di colleghi riscontrati positivi al Coronavirus dopo aver trascorso periodi di lavoro in presenza; ciò ha costretto la Banca a collocare tempestivamente in lavoro da remoto tutti i colleghi di lavoro dei contagiati. Sappiamo che dei vari episodi sono stati avvisati, via SMS-ALERT, soltanto gli appartenenti alle Divisioni/Servizi dei colleghi, fatta eccezione per la Filiale di Bergamo che, essendo stata chiusa in seguito all'evento, è stata per forza di cose oggetto di una comunicazione pubblica. Nessun avviso, quindi, per chi ha lavorato condividendo spazi comuni - mense, bar, bagni - con i colleghi positivi senza appartenere alle medesime ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Un focolaio dianche nella Banca d'Italia. E' quanto emerge da una nota vergata oggi dal sindacato First Cisl. "Da lunedì 28 settembre 2020 - si legge - sono purtroppo ripresi i casi di colleghi riscontrati positivi aldopo aver trascorso periodi di lavoro in presenza; ciò ha costretto la Banca a collocare tempestivamente in lavoro da remoto tutti i colleghi di lavoro dei contagiati. Sappiamo che dei vari episodi sono stati avvisati, via SMS-ALERT, soltanto gli appartenenti alle Divisioni/Servizi dei colleghi, fatta eccezione per la Filiale di Bergamo che, essendo stata chiusa in seguito all'evento, è stata per forza di cose oggetto di una comunicazione pubblica. Nessun avviso, quindi, per chi ha lavorato condividendo spazi comuni - mense, bar, bagni - con i colleghi positivi senza appartenere alle medesime ...

Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: a #Parigi arriva la stretta su bar e ristoranti. Contagi in rapida salita in tutta Europa #covid… - fattoquotidiano : Coronavirus, la bozza del nuovo dpcm: tampone a chi arriva da Regno Unito, Olanda e Belgio. App Immuni operativa fi… - 2295July : Come si può prorogare una ordinanza già in parte sospesa dal Tar? Come dovrebbe comportarsi chi arriva in Sardegna?… - Stefano47510568 : RT @ElioLannutti: Coronavirus ultime notizie. Verso test obbligatorio per chi arriva da Gb, Belgio e Olanda. Nuovo picco in Uk, 14.500 casi… -