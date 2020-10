Dl immigrazione | Toscani esulta | “Finalmente! E ora avanti con lo ius soli”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Porti aperti, confini spalancati. Non poteva chiedere di meglio Olivierodal nuovo Dl, che di fatto va a smantellare i decreti Sicurezza di Salvini e può far sorridere gli immigrazionisti d’ogni colore e tessera di partito. E infatti il controverso fotografo dei Benetton è felice come una pasqua: «Finalmente un po’ più di civiltà, benissimo. Per fortuna che ci son riusciti, adesso ci vuole immediatamente l’abolizione della Quota 100 e lo ius soli, subito, veloci», ha dichiarato festante ai microfoni dell’Adnkronos. «Io buonista? È un ragionamento da macho imbecille», insomma, è molto soddisfatto e non vedeva l’ora di farlo sapere: «Io spero – ha aggiunto – che stiamo ...