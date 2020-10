“Circuiti” | a Roma la mostra di Luca Centola per A-HEAD

Leggi su dire

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Angelo AzzurroOnlus mette in scena una nuova tappa del progetto A-HEAD: “Circuiti” di Luca Centola, un entusiasmante mostra fotografica che verrà inaugurata venerdì 23 ottobre alle 18.30 presso Spazio Cerere in via degli Ausoni a Roma. La mostra fotografica si prolungherà fino al 2 novembre.