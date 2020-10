Willy Daspo, la mazzata di Paragone: ormai Conte si attacca a tutto (Di lunedì 5 ottobre 2020) La confusione è tanta ma non quanto l'arroganza di un governo che chiede e ottiene la proroga di pieni poteri speciali. L'ultima idiozia semantica in ordine di tempo è il “Willy Daspo”, provvedimento buono per strappare un titolo sulla morte violenta di un ragazzo che voleva fermare la furia di alcuni teppisti criminali. Willy quella sera non cercava una norma speciale, né la cercano coloro che si ritrovano nel mezzo di risse tra bande criminali che vogliono il controllo del territorio attraverso la violenza. Willy avrebbe voluto la presenza delle pattuglie, di pattuglie operative che presidiano il territorio. I suoi familiari vogliono la certezza della pena perché sanno già come può andare a finire. In altre parole non c'è bisogno di norme spot per ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) La confusione è tanta ma non quanto l'arroganza di un governo che chiede e ottiene la proroga di pieni poteri speciali. L'ultima idiozia semantica in ordine di tempo è il “”, provvedimento buono per strappare un titolo sulla morte violenta di un ragazzo che voleva fermare la furia di alcuni teppisti criminali.quella sera non cercava una norma speciale, né la cercano coloro che si ritrovano nel mezzo di risse tra bande criminali che vogliono il controllo del territorio attraverso la violenza.avrebbe voluto la presenza delle pattuglie, di pattuglie operative che presidiano il territorio. I suoi familiari vogliono la certezza della pena perché sanno già come può andare a finire. In altre parole non c'è bisogno di norme spot per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva 'norma Willy', Daspo e pene più severe ai violenti. Le misure dovrebbero entrare nel nuovo decreto sicurezza… - fattoquotidiano : Movida e risse, verso norma Willy: daspo dai locali pubblici per chi è stato denunciato o condannato per violenza - SimoneCosimi : Daspo dai locali pubblici dopo l'assassinio di Willy: chi controllerà? - CasilinaNews : Inasprimento pene in vista e Daspo dai locali pubblici: la cosiddetta 'Norma Willy' in via di definizione… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: Movida e risse, verso norma Willy: daspo dai locali pubblici per chi è stato denunciato o condannato per violenza http… -