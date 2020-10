Risultati ballottaggio Genzano: Zoccolotti o Rosatelli, segui lo scrutinio in tempo reale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Risultati ballottaggio Genzano, è iniziato lo scrutinio per decretare chi sarà il nuovo Sindaco. La sfida è tra Carlo Zoccolotti (Genzano Possibile, Carlo Zoccolotti Sindaco, Genzano Noi Domani, PD, Democratici e progressisti) e Piergiuseppe Rosatelli (Lega, FDI, FI). Il sindaco di Genzano non è stato eletto al primo turno: Carlo Zoccolotti ha ottenuto 4.399 voti (36.56%), mentre Piergiuseppe Rosatelli ha chiuso con 3.320 voti (27,59%). Leggi anche: Elezioni Genzano 2020: candidati Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota Risultati ballottaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020), è iniziato loper decretare chi sarà il nuovo Sindaco. La sfida è tra CarloPossibile, CarloSindaco,Noi Domani, PD, Democratici e progressisti) e Piergiuseppe(Lega, FDI, FI). Il sindaco dinon è stato eletto al primo turno: Carloha ottenuto 4.399 voti (36.56%), mentre Piergiuseppeha chiuso con 3.320 voti (27,59%). Leggi anche: Elezioni2020: candidati Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota...

