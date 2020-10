NaDEF | seconda ondata spaventa PIL e ripresa

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’auspicio di tutti era che il coronavirus avesse allentato le morse e che il peggio fosse alle spalle, pur tenendo rigorosamente la guardia alta. I numeri in Europa, in costante crescita, purtroppo, dicono ben altro. Situazione a dir poco allarmante in Francia, Spagna, passando per la Gran Bretagna e anche la Germania deve fare i conti con il tanto temuto rialzo dei contagi. E l’Italia? Fino a pochi giorni fa abbiamo viaggiato intorno ai 1000-1500 casi al giorno, soglia (anche psicologica) sotto i duemila. Adesso la situazione è cambiata: l’aumento dei contagi è lieve, ma costante, e abbiamo sfondato quota 2000, numero che ha indotto il Governo a correre, in fretta, ai ripari, per evitare che da qui ai prossimi mesi, quelli in cui bisognerà fare i conti anche con l’influenza, la situazione sfugga di nuovo ...