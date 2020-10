Lavoratori fragili, emendamento li tutela dal licenziamento. Resta il nodo di chi nei mesi scorsi ha preso ferie per non perdere il posto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fino al 15 ottobre i “Lavoratori fragili” non potranno essere licenziati per esaurimento del comporto di malattia. Dopo quella data, che coincide la scadenza attuale dello stato di emergenza, quei Lavoratori potranno ricorrere allo smartworking (se possibile), fino a fine anno. Lo prevede un emendamento al decreto Agosto approvato dalla Commissione Bilancio. L’intervento mette una pezza a un buco nelle proroghe del “Cura Italia” che aveva lasciato scoperti migliaia di Lavoratori pubblici e privati con acclarata esposizione a rischio, vale a dire malati oncologici, immunodepressi, disabili con legge 104, come segnalato dal fattoquotidiano.it. La protezione inserita nel decreto faceva sì che l’assenza dal lavoro fosse equiparata al ricovero ospedaliero, quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fino al 15 ottobre i “” non potranno essere licenziati per esaurimento del comporto di malattia. Dopo quella data, che coincide la scadenza attuale dello stato di emergenza, queipotranno ricorrere allo smartworking (se possibile), fino a fine anno. Lo prevede unal decreto Agosto approvato dalla Commissione Bilancio. L’intervento mette una pezza a un buco nelle proroghe del “Cura Italia” che aveva lasciato scoperti migliaia dipubblici e privati con acclarata esposizione a rischio, vale a dire malati oncologici, immunodepressi, disabili con legge 104, come segnalato dal fattoquotidiano.it. La protezione inserita nel decreto faceva sì che l’assenza dal lavoro fosse equiparata al ricovero ospedaliero, quindi ...

Lo stigma della malattia mentale, l'ignoranza, l'attaccamento alle tradizioni, impediscono alle famiglie di aiutare queste persone fragili. Il disagio è considerato ... fino a che la matrigna non ...

In una nota il coordinatore regionale del Nursind, Salvo Calamia e il vice segretario nazionale Salvatore Vaccaro sis cagliano contro la disposizione regionale definita 'illeggittima e che travalica l ...

