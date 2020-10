Idris Elba e John Cena protagonisti di Heads Of State (Di lunedì 5 ottobre 2020) Idris Elba e John Cena reciteranno fianco a fianco nel thriller Heads Of State, action alla maniera delle pellicole d'azione anni '90 acquisito da Amazon. Dopo l'esperienza di The Suicide Squad, Idris Elba e John Cena torneranno a collaborare insieme nell'action thriller Heads Of State, pellicola di cui Amazon ha acquistato i diritti. Secondo Deadline, Heads Of State, prodotto da Peter Safran e scritto da Harrison Query, sarà un action in stile anni '90 strizzando l'occhio a Air Force One, ma anche al recente Hobbs & Shaw, con il team composto da Idris Elba e John Cena ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020)reciteranno fianco a fianco nel thrillerOf, action alla maniera delle pellicole d'azione anni '90 acquisito da Amazon. Dopo l'esperienza di The Suicide Squad,torneranno a collaborare insieme nell'action thrillerOf, pellicola di cui Amazon ha acquistato i diritti. Secondo Deadline,Of, prodotto da Peter Safran e scritto da Harrison Query, sarà un action in stile anni '90 strizzando l'occhio a Air Force One, ma anche al recente Hobbs & Shaw, con il team composto da...

Idris Elba e John Cena reciteranno fianco a fianco nel thriller Heads Of State, action alla maniera delle pellicole d'azione anni '90 acquisito da Amazon. Dopo l'esperienza di The Suicide Squad, Idris ...

