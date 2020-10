Fede e violenza | “l’interpretazione dei testi sacri usata per sottomettere le donne”

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Bisogna tornare alla religione pagana “quando non c’era un forte maschilismo, quando accanto a Zeus c’era Minerva” per non ritrovare quelle forme di discriminazione e disparità di genere che ancora troviamo nella nostra cultura, anche religiosa, soprattutto in Italia. È il presidente onorario del centro studi Lirec (Centro sulla liberta’ di religione, credo e coscienza) Pietro Nocita ad aprire, con questa provocazione culturale, i lavori della conferenza di oggi pomeriggio, online su piattaforma Zoom, dedicata a ‘La parità di genere tema irrisolto anche nel mondo delle fedi religiose e delle diverse spiritualità’. Donne rappresentanti di diverse fedi religiose e Chiese hanno portato la propria diretta esperienza, valorizzando il contributo del femminile nella spiritualità. Gabriela Lio, pastora e presidente della Federazione delle donne evangeliche in Italia, ha parlato di “ermeneutica femminile e femminista dei testi sacri”, di come nella preghiera delle donne evangeliche “sia sempre presente il corpo sessuato”, di “una salvezza che non è solo dell’anima, ma del creato” e di Dio “che non è solo signore padre, ma è sapienza, memoria, fonte di vita e abbraccio”. L’impostazione assunta dalla Chiesa evangelica è quella di “rifiutare un’autorità formale per l’interpretazione dei testi sacri, utilizzata per escludere le donne o sottometterle”. Un impegno che è anche etico-morale a tutto campo che vedrà la comunità “unica voce” anche prendere posizione sul recente caso scoppiato al cimitero Flaminio di Roma: “Ci schiereremo accanto alle associazioni”, ha anticipato la pastora.