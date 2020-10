Roland Garros, impresa di Sinner: batte Zverev e va ai quarti di finale. Incontrerà Rafa Nadal (Di domenica 4 ottobre 2020) impresa di Jannik Sinner negli ottavi di finale del Roland Garros, il 19enne altoatesino n.75 del mondo ha eliminato il tedesco Alexander Zverev, numero 7 Atp, col punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 dopo 3 ore di gioco. L’azzurro nei quarti affronterà il n.2 del mondo Rafa Nadal. Il giocatore maiorchino, numero due al mondo e del tabellone, ha battuto lo statunitense Sebastian Korda, proveniente dalle qualificazioni, numero 213 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2. L'articolo Roland Garros, impresa di Sinner: batte Zverev e va ai quarti di finale. Incontrerà Rafa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)di Janniknegli ottavi didel, il 19enne altoatesino n.75 del mondo ha eliminato il tedesco Alexander, numero 7 Atp, col punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 dopo 3 ore di gioco. L’azzurro neiaffronterà il n.2 del mondo. Il giocatore maiorchino, numero due al mondo e del tabellone, ha battuto lo statunitense Sebastian Korda, proveniente dalle qualificazioni, numero 213 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2. L'articolodie va aidi. Incontrerà...

