Programmi TV di stasera, domenica 4 ottobre 2020. A «Che Tempo Che Fa» ospiti Ken Follett e Johnny Dorelli (Di domenica 4 ottobre 2020) Ken Follett Rai1, ore 21.25: L’Allieva 3 Fiction di Fabrizio Costa, Lodovico Gasparini del 2020, con Lino Guanciale, Alessandra Mastonardi, Antonia Liskova. Prodotta in Italia. Il coltello Yanagiba: Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi. Vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato, ma Claudio non si confida, neanche ora che si stanno per sposare. Ad ogni modo l’attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il PM Einardi. In istituto Erika chiede a Paolone di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 ottobre 2020) KenRai1, ore 21.25: L’Allieva 3 Fiction di Fabrizio Costa, Lodovico Gasparini del, con Lino Guanciale, Alessandra Mastonardi, Antonia Liskova. Prodotta in Italia. Il coltello Yanagiba: Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi. Vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato, ma Claudio non si confida, neanche ora che si stanno per sposare. Ad ogni modo l’attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il PM Einardi. In istituto Erika chiede a Paolone di ...

