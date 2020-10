Juventus-Napoli, Lo Monaco: “Si va verso il rinvio”. Riunione in corso in FIGC. Le ultime (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli è a rischio rinvio.Il Napoli, si sa, nella giornata di ieri non è partito alla volta del Piemonte, dove alle ore 20.45 dovrebbe andare in scena la sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Dovrebbe sì, perché ancora non è certo se l'incontro si disputerà o meno. La ASL Campania, infatti, ha bloccato la partenza degli azzurri a seguito della positività al Coronavirus di Zielinski e di Elmas. Poi, in serata, la forte presa di posizione della società bianconera che, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che gli uomini di Andrea Pirlo scenderanno regolarmente in campo.La posizione del Napoli, però, non cambia: Lorenzo Insigne e compagni non raggiungeranno Torino, e la squadra ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020)è a rischio rinvio.Il, si sa, nella giornata di ieri non è partito alla volta del Piemonte, dove alle ore 20.45 dovrebbe andare in scena la sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Dovrebbe sì, perché ancora non è certo se l'incontro si disputerà o meno. La ASL Campania, infatti, ha bloccato la partenza degli azzurri a seguito della positività al Coronavirus di Zielinski e di Elmas. Poi, in serata, la forte presa di posizione della società bianconera che, attrauna nota ufficiale, ha comunicato che gli uomini di Andrea Pirlo scenderanno regolarmente in campo.La posizione del, però, non cambia: Lorenzo Insigne e compagni non raggiungeranno Torino, e la squadra ...

