AresGate, Raffaella Di Caprio a Giletti getta delle ombre su Adua e Morra (Di lunedì 5 ottobre 2020) Massimo Giletti durante l'ultima puntata di Non è l'Arena ha affrontato il caso AresGate intervistando Alberto Tarallo e vari attori della Ares Film, fra cui Reds Iapaite, Andrea Marras e Raffaella Di Caprio. Tutti e tre gli attori hanno difeso Tarallo e la Ares Film e proprio la Di Caprio ha confessato in diretta tv: "Ho trovato una famiglia, delle persone che mi hanno dato una mano quando ho avuto bisogno… Ho lavorato con Alberto Tarallo, ndr e con Teo Losito, ndr e appena avevo qualche giorno libero tornavo a casa dalla mia famiglia, non ho avuto nessun tipo di obbligo a stare lì dentro. Adua e Morra hanno cercato un modo per vendicarsi perché Alberto e Teo avevano interrotto il rapporto lavorativo con ..."

