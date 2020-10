Si va verso le mascherine all’aperto in tutta Italia Da oggi nel Lazio e in Basilicata (Di sabato 3 ottobre 2020) Nei prossimi giorni, verosimilmente a metà settimana, avrà luogo un nuovo decreto del presidente del Consiglio. In prossimità del termine dello stato di emergenza, che sarà chiesto al parlamento di prolungare fino al 31 gennaio, il governo va verso l’adozione di un provvedimento già preso da Regioni come (in vigore da oggi) Lazio e Basilicata: l’obbligo di mascherine all’aperto in tutto il territorio nazionale, per il contrasto al corona virus. L’aumento dei casi di contagio indica la necessità di prendere qualche provvedimento preventivo perché, lo va ripetendo il presidente Giuseppe Conte per primo, non ci si può permettere un nuovo lockdown. Scuole e fabbriche le priorità, il resto è passibile di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 ottobre 2020) Nei prossimi giorni, verosimilmente a metà settimana, avrà luogo un nuovo decreto del presidente del Consiglio. In prossimità del termine dello stato di emergenza, che sarà chiesto al parlamento di prolungare fino al 31 gennaio, il governo val’adozione di un provvedimento già preso da Regioni come (in vigore da: l’obbligo diall’aperto in tutto il territorio nazionale, per il contrasto al corona virus. L’aumento dei casi di contagio indica la necessità di prendere qualche provvedimento preventivo perché, lo va ripetendo il presidente Giuseppe Conte per primo, non ci si può permettere un nuovo lockdown. Scuole e fabbriche le priorità, il resto è passibile di ...

Ultime Notizie dalla rete : verso mascherine Mascherine, si va verso l’obbligo all’aperto in tutta Italia Corriere della Sera Rischio di un rapido peggioramento, verso l'obbligo di mascherine

Oggi 2.499 casi. Aumentano focolai in luoghi lavoro, 14 a scuola (ANSA) ...

