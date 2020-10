Bugani: "Affondiamo come la Costa Concordia e i capi pensano a salvarsi" (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Ancora acque agitate nel Movimento 5 stelle. Dopo il primo affondo lanciato da Alessandro Di Battista (che torna nuovamente a 'picconare'), arriva anche il duro j'accuse di Max Bugani, che paragona il Movimento 5 stelle alla nave naufragata davanti all'isola del Giglio: anche sulla Costa Concordia “c'era il personale che tranquillizzava, che diceva ‘non c'è pericolo, è solo un guasto all'impianto'. Ma mentre la nave, sfondata, imbarcava acqua, Schettino e la sua ciurma pensavano a mettersi in salvo”. Ecco, per l'ex socio Rousseau di Davide Casaleggio e consigliere comunale 5 Stelle a Bologna, “questo è quello che sta accadendo ai 5 stelle”. Ovvero, “ci sono persone che stanno cercando di mettersi in salvo fregandosene della nave che affonda”, dice in un'intervista a ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Ancora acque agitate nel Movimento 5 stelle. Dopo il primo affondo lanciato da Alessandro Di Battista (che torna nuovamente a 'picconare'), arriva anche il duro j'accuse di Max, che paragona il Movimento 5 stelle alla nave naufragata davanti all'isola del Giglio: anche sulla“c'era il personale che tranquillizzava, che diceva ‘non c'è pericolo, è solo un guasto all'impianto'. Ma mentre la nave, sfondata, imbarcava acqua, Schettino e la sua ciurma pensavano a mettersi in salvo”. Ecco, per l'ex socio Rousseau di Davide Casaleggio e consigliere comunale 5 Stelle a Bologna, “questo è quello che sta accadendo ai 5 stelle”. Ovvero, “ci sono persone che stanno cercando di mettersi in salvo fregandosene della nave che affonda”, dice in un'intervista a ...

AGI - Ancora acque agitate nel Movimento 5 stelle. Dopo il primo affondo lanciato da Alessandro Di Battista (che torna nuovamente a 'picconare'), arriva anche il duro j'accuse di Max Bugani, che

