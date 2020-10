Ballando con le Stelle: il romantico ritorno in pista di Raimondo Todaro con Elisa Isoardi (Di sabato 3 ottobre 2020) La tanto attesa puntata del 3 ottobre di Ballando con le Stelle è finalmente arrivata. Attesissima, come il ritorno in pista di Raimondo Todaro che finalmente può rimettersi al lavoro con Elisa Isoardi. Il ballerino, che non vedeva l’ora di tornare al lavoro si è detto entusiasta e ha raccontato come ha vissuto l’esperienza ospedaliera. La loro esibizione dopo la separazione è stata un volteggiare di emozioni che ha toccato i cuori di tutti. Il ritorno di Raimondo Todaro La preview dell’esibizione è stata carica di emozione, prima si è visto un Raimondo uscire di casa e recarsi verso gli studi, dove è stato ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) La tanto attesa puntata del 3 ottobre dicon leè finalmente arrivata. Attesissima, come ilindiche finalmente può rimettersi al lavoro con. Il ballerino, che non vedeva l’ora di tornare al lavoro si è detto entusiasta e ha raccontato come ha vissuto l’esperienza ospedaliera. La loro esibizione dopo la separazione è stata un volteggiare di emozioni che ha toccato i cuori di tutti. IldiLa preview dell’esibizione è stata carica di emozione, prima si è visto unuscire di casa e recarsi verso gli studi, dove è stato ...

