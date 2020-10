Adua nella notte piange con Morra ma continua a fingere

Leggi su biccy

(Di sabato 3 ottobre 2020)Del Vesco, dopo aver scoperto di essere stata smascherata da Tommaso Zorzi, è crollata are in confessionale minacciando di andarsene. Se l’outing a Massimilianofatto nell’orecchio di Dayane Mello lo ha etichettato come “ho detto stratega, non gay!” quello fatto a Tommaso Zorzi in albergo non l’ha smentito, confermando di fatto di aver sostenuto l’omosessualità dell’attore suo ex fidanzato. “Che schifo che fa. Mi fa schifo. Non ci posso credere, non ci credo, non posso credere che mi ha fatto una cosa simile” In pienadopo la puntataè uscita in giardino e dopo qualche minuto l’ha raggiunta. Tuttavia non ha ammesso di avergli fatto outing, ma ha ...