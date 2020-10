“Una vergogna!”. Ezio Greggio non ci sta e sgancia la bomba contro chi non ti aspetti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dichiarazioni decisamente a sorpresa e polemiche quelle rilasciate da Ezio Greggio. Nel mirino del conduttore televisivo proprio l’emittente nella quale lavora, ovvero Mediaset. Lo storico presentatore del tg satirico ‘Striscia la Notizia’ ha deciso di parlare senza peli sulla lingua e in un’intervista rilasciata a ‘Il Secolo XIX’ ci è andato giù pesante. Non ha criticato il Biscione per situazioni sgradevoli con lui protagonista, ma ha contestato altre trasmissioni che vanno in onda sui canali. Durante la conversazione con il giornalista ha comunque toccato anche un altro spinoso argomento, riguardante il film cinematografico ‘Lockdown all’italiana’, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi. Ezio ha però affermato che chi insulta e critica è la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dichiarazioni decisamente a sorpresa e polemiche quelle rilasciate da. Nel mirino del conduttore televisivo proprio l’emittente nella quale lavora, ovvero Mediaset. Lo storico presentatore del tg satirico ‘Striscia la Notizia’ ha deciso di parlare senza peli sulla lingua e in un’intervista rilasciata a ‘Il Secolo XIX’ ci è andato giù pesante. Non ha criticato il Biscione per situazioni sgradevoli con lui protagonista, ma ha contestato altre trasmissioni che vanno in onda sui canali. Durante la conversazione con il giornalista ha comunque toccato anche un altro spinoso argomento, riguardante il film cinematografico ‘Lockdown all’italiana’, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi.ha però affermato che chi insulta e critica è la ...

espressonline : Il cimitero dei feti, storia di una vergogna che dura da più di vent'anni - matteosalvinimi : Autorizzare lo sbarco in Sardegna di una nave Ong tedesca diretta in Francia con 125 clandestini a bordo? È una ver… - matteosalvinimi : Meno 8. Difendere i confini, la sicurezza, le regole e l'onore del mio Paese era un dovere, non solo da ministro ma… - Fusillide : @Barbaga3Gaetano @crlggg @LaStampa Un orore. Una vergogna. Uno schifo. Il ministro non ha nulla da dire? - i8img : @Raffael31784437 Una vergogna -

