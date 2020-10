Monito di Conte: "Non possiamo permetterci una risalita dei contagi" (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - "L'Italia sta meglio di altri Paesi Ue, ma serve massima attenzione. Non possiamo permetterci che la curva epidemiologica risalga. Non possiamo disperdere i sacrifici fatti". Questo il Monito lanciato dal palco della Fiera del Levante di Bari dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "La Ue ha un cuore grande. Sta finanziando sette linee di produzione per trovare un vaccino contro il Covid. Il vaccino sarà per tutti", ha detto ancora Conte, che in precedenza aveva definito "un obbligo morale" scaricare la app Immuni. "Il riscatto del sud può cominciare adesso. Tutti insieme dobbiamo vincere la partita del Recovery Fund. Non ci possiamo permettere una sconfitta", ha proseguito, "dobbiamo procedere rapidamente alla fase ... Leggi su agi (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - "L'Italia sta meglio di altri Paesi Ue, ma serve massima attenzione. Nonche la curva epidemiologica risalga. Nondisperdere i sacrifici fatti". Questo illanciato dal palco della Fiera del Levante di Bari dal Presidente del Consiglio Giuseppe. "La Ue ha un cuore grande. Sta finanziando sette linee di produzione per trovare un vaccino contro il Covid. Il vaccino sarà per tutti", ha detto ancora, che in precedenza aveva definito "un obbligo morale" scaricare la app Immuni. "Il riscatto del sud può cominciare adesso. Tutti insieme dobbiamo vincere la partita del Recovery Fund. Non cipermettere una sconfitta", ha proseguito, "dobbiamo procedere rapidamente alla fase ...

Il premier alla Fiera del Levante: "Stiamo pagando le disattenzioni. Un obbligo scaricare la App Immuni. Sul Recovery avanti rapidi e con tempi certi, il Sud avamposto del rilancio dell'Italia". Poi a ...

