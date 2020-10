F1 News | Steiner | “Grosjean mi sta aiutando a cacciarlo dalla Haas”

Leggi su giornal

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La lunga storia tra Romain Grosjean e la Haas è ai titoli di coda. Il trentaquattrenne pilota francese sta disputando la quinta stagione con la squadra gestita da Gunther, dopo aver sposato il progetto sin2016, anno d’esordio del team. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma quanto accaduto in Russia lascia ben poco spazio alle interpretazioni. Ormai Grosjean non ha più filtri, sa di essere fuori dai programmi 2021 della squadra statunitense e nei team-radio manifesta tutta la sua frustrazione, ben consapevole che i suoi commenti vengono puntualmente ripresiproduzione televisiva. A Sochi è accaduto durante le prove ed anche in gara (conclusa da Grosjean in diciassettesima posizione), una lunga serie di team-radio con giudizi sferzanti sulla monoposto. La cosa non è andata ...