Pallanuoto, A-1 al via a metà: tre rinvii per Covid (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pro Recco e Brescia, Brescia e Pro Recco. Anche quest'anno andrà così, nella lotta per lo scudetto. Il campionato della ripartenza, al via sabato con i doverosi protocolli da seguire, vivrà sul duello ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto via Serie A-1 al via a metà: tre rinvii per Covid La Gazzetta dello Sport A1. Rinviate Metanopoli-Telimar, Brescia-Roma e Posillipo-Quinto

Preso atto della positività al Covid-19 riscontrata dall'atleta della Telimar Palermo Francesco Lo Cascio, in ossequio alle normative a tutela della salute e a salvaguardia della regolarità del campio ...

Riapre la piscina comunale di Capaccio Scalo, al via i corsi

di Antonio Vuolo Riapre i battenti la Piscina comunale Poseidone a Capaccio Scalo, in Viale della Repubblica. Le attività natatorie in programma nella struttura gestita dall’azienda speciale Paistom r ...

