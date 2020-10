Ligabue racconta È Andata Così, il libro autobiografico con tutta la verità sui suoi 30 anni di carriera (Di giovedì 1 ottobre 2020) Libague racconta È Andata Così, il suo primo libro autobiografico, scritto con il giornalista Massimo Cotto. Sarà disponibile dal 6 ottobre per un totale di 360 pagine al prezzo di 28 euro. Canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo: tra aneddoti e retroscena, il Liga racconterà i suoi primi 30 anni di carriera. Ad annunciare l’uscita del libro è stato lo stesso artista sul palco dei Seat Music Awards e nelle scorse ore lo ha fatto anche attraverso un video su Facebook nell’accennare al momento in cui ha avuto origine l’idea di raccontare se stesso all’interno di un libro, per la prima volta. “È ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) LibagueCosì, il suo primo, scritto con il giornalista Massimo Cotto. Sarà disponibile dal 6 ottobre per un totale di 360 pagine al prezzo di 28 euro. Canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo: tra aneddoti e retroscena, il Liga racconterà iprimi 30di. Ad annunciare l’uscita delè stato lo stesso artista sul palco dei Seat Music Awards e nelle scorse ore lo ha fatto anche attraverso un video su Facebook nell’accennare al momento in cui ha avuto origine l’idea dire se stesso all’interno di un, per la prima volta. “È ...

