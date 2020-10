L’Equipe: offerta del Napoli al Bordeaux per Toma Basic, no dei francesi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tra gli obiettivi del Napoli in questi ultimi giorni di mercato, c’è un centrocampista. Secondo L’Equipe, gli azzurri avrebbero fatto un tentativo per Toma Basic, centrocampista croato classe 1996 di proprietà del Bordeaux, che però avrebbe rifiutato l’offerta avanzata. Il giocatore invece avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento. Peraltro, Basic è seguito anche da altri club di Serie A, come Milan, Roma e Cagliari. L'articolo L’Equipe: offerta del Napoli al Bordeaux per Toma Basic, no dei francesi ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tra gli obiettivi delin questi ultimi giorni di mercato, c’è un centrocampista. Secondo L’Equipe, gli azzurri avrebbero fatto un tentativo per, centrocampista croato classe 1996 di proprietà del, che però avrebbe rifiutato l’avanzata. Il giocatore invece avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento. Peraltro,è seguito anche da altri club di Serie A, come Milan, Roma e Cagliari. L'articolo L’Equipe:delalper, no deiilsta.

