Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2020 ore 18 | 15

(Di mercoledì 30 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 30 SETTEMBREORE 18.05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA DOVE CI SONO CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral