Ue: Conte, 'su Recovery sereno, impossibile non procedere speditamente' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Preoccupato dal rischio stallo in Ue sul Recovery Fund? "No, non sono preoccupato, ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non è possibile non procedere speditamente". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei cronisti tornando a piedi dalla sede della stampa estera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Preoccupato dal rischio stallo in Ue sulFund? "No, non sono preoccupato, ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non è possibile non". Lo dice il premier Giuseppe, rispondendo a una domanda dei cronisti tornando a piedi dalla sede della stampa estera.

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Caso #Tridico. Caos… - NicolaPorro : #Conte annuncia lo stop di #Quota100. Con l'articolo di @RicoAlessandro, 4 mesi fa, siamo stati tra i primi a scriv… - NicolaPorro : Riforma di #Dublino,#vonderLeyen ne dice un'altra delle sue: non si farà. Adesso la #Politica si divide sulla nuova… - damorantonio : RT @MPenikas: LN Sprint sul Recovery Fund. Asse Roma-Berlino per isolare l’Ungheria. Visegrad vuole far saltare il tavolo. Ma Merkel e Cont… - TV7Benevento : Ue: Conte, 'su Recovery sereno, impossibile non procedere speditamente'... -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Recovery Conte: "Recovery? Impossibile non procedere spediti" Adnkronos Ue: Conte, ‘su Recovery sereno, impossibile non procedere speditamente’

(Adnkronos) – Preoccupato dal rischio stallo in Ue sul Recovery Fund? “No, non sono preoccupato, ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non è possibile non procedere ...

Sprint sul Recovery Fund. Asse Roma-Berlino per isolare l’Ungheria. Visegrad vuole far saltare il tavolo. Ma Merkel e Conte corrono ai ripari

dall’altra l’Italia di Giuseppe Conte che ora cerca l’alleanza strategia con Angela Merkel. L’Italia fa quadrato con la Germania, presidente di turno dell’Ue, per scongiurare qualsiasi rischio di ...

(Adnkronos) – Preoccupato dal rischio stallo in Ue sul Recovery Fund? “No, non sono preoccupato, ne parleremo anche a Bruxelles credo. Dopo quello che è stato fatto non è possibile non procedere ...dall’altra l’Italia di Giuseppe Conte che ora cerca l’alleanza strategia con Angela Merkel. L’Italia fa quadrato con la Germania, presidente di turno dell’Ue, per scongiurare qualsiasi rischio di ...