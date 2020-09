Messi sull’addio di Suarez: «È stato momento non semplice per me» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lionel Messi ha parlato dell’addio di Luis Suarez: queste le parole dell’argentino sul trasferimento che l’ha fatto infuriare Leo Messi torna sull’addio di Luis Suarez, accostato in passato anche alla Juventus. Il giocatore del Barcellona, nel corso dell’intervista a Sport, ha parlato del precedente attacco alla società proprio dopo il passaggio di Suarez all’Atletico Madrid. IL COMMENTO – «Ho detto quello che sentito in quel momento, un momento non semplice per me. Capisco che qualcuno pensi che avrei dovuto star zitto o lasciar correre. Ho lasciato correre tante altre volte ma tante cose mi hanno fatto male nelle ultime settimane e ho voluto esprimere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lionelha parlato dell’addio di Luis: queste le parole dell’argentino sul trasferimento che l’ha fatto infuriare Leotorna sull’addio di Luis, accoin passato anche alla Juventus. Il giocatore del Barcellona, nel corso dell’intervista a Sport, ha parlato del precedente attacco alla società proprio dopo il passaggio diall’Atletico Madrid. IL COMMENTO – «Ho detto quello che sentito in quel, unnonper me. Capisco che qualcuno pensi che avrei dovuto star zitto o lasciar correre. Ho lasciato correre tante altre volte ma tante cose mi hanno fatto male nelle ultime settimane e ho voluto esprimere ...

