Lainate | primo alunno positivo all' asilo | sarà controllata tutta la sezione

serenitarelaxfb : ?? BUONGIORNO SRFB ? Forse non lo saprai, ma ieri era la ricorenza dell'inaugurazione della prima autostrada del mon… - squopellediluna : 21/09/1924 - Viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell'autostrada dei Laghi, da Milano a Varese, la prima aut… - PicoPaperopoli : ?? #21Settembre 1924 - Viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell'autostrada dei Laghi, da Milano a Varese, la… - CompanyCarDrive : RT @Auto_Aziendali: #CompanyCarDrive restart edition, GUARDA LA FOTOGALLERY! ?? Una selezione di immagini del primo grande evento automotiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Lainate primo

IL GIORNO

Primo alunno positivo in una sezione della scuola per l’infanzia dell’istituto comprensivo Lamarmora di Lainate. A dare l’annuncio la direzione scolastica che rapidamento lo ha comunicato a tutte le f ...Sfiorato il tetto delle 13mila presenze per il primo weekend di Ville Aperte in Brianza negli oltre cento siti aperti. Più di 6.200 persone hanno visitato i 57 siti aperti nella Provincia di Monza e B ...