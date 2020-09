Covid, positivo controllore dei biglietti dell’Anm: le zone dove era in servizio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – positivo al Covid un controllore dei biglietti dell’Anm. Panico tra i dipendenti dell’azienda del trasporto pubblico, ma si teme anche per gli utenti. L’uomo presta servizio nella zona del Cardarelli, del Museo e di Capodimonte. Si tratta di un altro nuovo caso, dopo quelli registrati nei giorni scorsi. Seguono aggiornamenti L'articolo Covid, positivo controllore dei biglietti dell’Anm: le zone dove era in servizio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –alundeidell’Anm. Panico tra i dipendenti dell’azienda del trasporto pubblico, ma si teme anche per gli utenti. L’uomo prestanella zona del Cardarelli, del Museo e di Capodimonte. Si tratta di un altro nuovo caso, dopo quelli registrati nei giorni scorsi. Seguono aggiornamenti L'articolodeidell’Anm: leera inproviene da Anteprima24.it.

fattoquotidiano : Bimbo di 46 giorni risulta positivo al Covid nel Veneziano durante un controllo pediatrico. Contagiati anche i geni… - DiMarzio : #Sampdoria, #Keita positivo al Covid: è in isolamento - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Keita Balde positivo al Covid-19, è in isolamento L'attaccante ha sostenuto le visite con la Samp… - bioccolo : RT @Oltreilfatto: Mottola, positivo al Covid un dipendente comunale - danieledv79 : RT @Avvenire_Nei: Covid-19. Monsignor Giovanni D’Alise positivo. È in ospedale a Caserta, ma sta bene -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo Covid, positivo il vescovo di Caserta Giovanni D’Alise: è ricoverato in ospedale Fanpage.it Borsa:l'ottimismo di Wall Street non basta all'Europa, a Milano sprint Saipem

Nel Vecchio Continente restano le incertezze legate alla diffusione del coronavirus, con i casi in forte aumento ... in calo all'indomani di una giornata da dimenticare, ha girato in positivo con il ...

Covid, 170 i positivi in Sicilia. C’è una vittima del virus a Palermo

Ci sono anche 5 studenti dell'Istituto Comprensivo «Filippo Traina» di Vittoria tra i nuovi positivi al Covid in provincia di Ragusa. Nei giorni scorsi era risultata positiva una docente dello ...

Nel Vecchio Continente restano le incertezze legate alla diffusione del coronavirus, con i casi in forte aumento ... in calo all'indomani di una giornata da dimenticare, ha girato in positivo con il ...Ci sono anche 5 studenti dell'Istituto Comprensivo «Filippo Traina» di Vittoria tra i nuovi positivi al Covid in provincia di Ragusa. Nei giorni scorsi era risultata positiva una docente dello ...