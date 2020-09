Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Visto che Vanessa Incontrada ce lo chiede esplicitamente e non glielo “dice mai nessuno” e come confessa a Vanity Fair le dicono solo: ‘sei bellissima o sei dolcissima’; visto che da anni sappiamo “quello che le donne non dicono” presumendo che tutto quello che gli uomini vogliono dire l’hanno già detto; accettando che tutto quello che gli uomini hanno già detto l’hanno detto pure male e sarebbe meglio per un po’ non dire più nulla, stare al coperto, arrivare senza troppe ansie a lasciarsi persino governare da chi è capace di prendersi cura davvero delle cose, della vita, e quindi anche dei maschi.Considerato che non c’è nulla da eccepire sulla perfettissima e patinatissima operazione Vanity per il cosiddetto “body positive” contro il cosiddetto “body shaming”, e che ...