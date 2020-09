Tina Cipollari consiglio spassionato | “Gemma basta con i trentenni…”

Leggi su giornal

(Di martedì 29 settembre 2020)decide di dare unalla sua grandissima rivale Gemma Galgani cercando di farle capire realmente quello che, in maniera molto più indelicata le sta sottolineando ormai da tempo. L’opinionista di Uomini e Donne infatti, cerca una volta per tutte di far capire alla dama perché ormai da diversi anni non riesce a trovare il cavaliere giusto per lei. La rivalità e l’odio che le due donne all’interno del programma nutrono l’una nei confronti dell’altra va ormai avanti da tantissimo tempo. La dama infatti sono circa dieci anni che fa parte del parterre femminile del trono over e si dimostra sempre più stanca di ricevere accuse senza però trovare l’amore.e il ...