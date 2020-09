Osimhen sorride e gioca con la stessa gioia che avevamo noi per strada (Di martedì 29 settembre 2020) Quando il Napoli ha tesserato Osimhen, ho tipo tirato un sospiro di sollievo perché ho pensato che un ragazzo tanto giovane che veniva da un campionato così poco competitivo e da una piazza sonnolenta sarebbe stato – per quanto tecnicamente e atleticamente valido – triturato dall’esperienza della Serie A, dall’esperienza in una squadra la cui tifoseria chiede molto più di quanto spesso sia lecito aspettarsi. Poi ho visto Osimhen ridere e mi sono ricreduto. A me è capitata solo una volta di stare dalla parte di un calciatore che giocava con il sorriso, e quel giocatore era Ronaldo: per il resto la mia esperienza di tifoso è una galleria di musi lunghi, di immagini che sembrano prese dalla galleria di fotografie in bianco e nero di un camposanto. Di Milito ricordo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Quando il Napoli ha tesserato, ho tipo tirato un sospiro di sollievo perché ho pensato che un ragazzo tanto giovane che veniva da un campionato così poco competitivo e da una piazza sonnolenta sarebbe stato – per quanto tecnicamente e atleticamente valido – triturato dall’esperienza della Serie A, dall’esperienza in una squadra la cui tifoseria chiede molto più di quanto spesso sia lecito aspettarsi. Poi ho vistoridere e mi sono ricreduto. A me è capitata solo una volta di stare dalla parte di un calciatore cheva con il sorriso, e queltore era Ronaldo: per il resto la mia esperienza di tifoso è una galleria di musi lunghi, di immagini che sembrano prese dalla galleria di fotografie in bianco e nero di un camposanto. Di Milito ricordo ...

