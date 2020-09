Napoli | 15enne positiva | in isolamento studenti di un liceo a Furigrotta

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Allarme coronavirus a scuola. Dopo il contagio neldel centro storico Fonseca un nuovo caso in unnapoletano. Una ragazza di 15 anni, residente nell’area flegrea, è risultataal covid-19 alscientifico Labriola di via Terracina a Fuorigrotta. A dare l’allarme all’Asl1 sono stati i responsabili della scuola. Immediato è scattato il protocollo e tutti i compagni di classe dellasi sono presentati in sede dell’azienda sanitaria accompagnati dai genitori. Agliè stato effettuato il tampone che per fortuna ha dato esito negativo, ma dovranno comunque rispettare 14 giorni difiduciario ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 15enne

Fanpage.it

Sono 245 i nuovi contagi in Campania nelle ultime 24 ore su 5539 tamponi esaminati. Non si sono regisrati decessi. Nel frattempo, test obbligatori all'aeroporto Capodichino di Napoli per chi rientra d ...Non si fermano le perturbazioni che si stanno abbattendo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, L ...