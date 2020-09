Lo smart working è anche una questione politica (Di martedì 29 settembre 2020) Nei giorni scorsi ho avuto un riscontro diretto di quanto sia importante il tema dello smart working per un grandissimo numero di persone che lavorano nel terziario e che con il confinamento si sono trovate all’improvviso a lavorare a distanza, nelle condizioni più disparate. Ma ho l’impressione che la questione fatichi a entrare nell’agenda politica, almeno per il momento.Dopo aver scritto un piccolo articolo su un sondaggio da cui emergeva che l’86% di 15.000 lavoratori hanno vissuto bene o molto bene la novità del telelavoro (perché in effetti questo è stato) e vorrebbero continuare a utilizzarlo, ho ricevuto su LinkedIn un consistente numero di reazioni. Positive e anche negative, ovviamente. Di persone che salutano il cambio di paradigma e di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Nei giorni scorsi ho avuto un riscontro diretto di quanto sia importante il tema delloper un grandissimo numero di persone che lavorano nel terziario e che con il confinamento si sono trovate all’improvviso a lavorare a distanza, nelle condizioni più disparate. Ma ho l’impressione che lafatichi a entrare nell’agenda, almeno per il momento.Dopo aver scritto un piccolo articolo su un sondaggio da cui emergeva che l’86% di 15.000 lavoratori hanno vissuto bene o molto bene la novità del telelavoro (perché in effetti questo è stato) e vorrebbero continuare a utilizzarlo, ho ricevuto su LinkedIn un consistente numero di reazioni. Positive enegative, ovviamente. Di persone che salutano il cambio di paradigma e di ...

