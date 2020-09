Generazione TikTok: Gloria Schito alias GloJoined (Di martedì 29 settembre 2020) Gloria Schito alias GloJoined è una creator molto amata su TikTok con la passione per il mondo del fashion. Nel suo profilo realizza video in cui svela i suoi piccoli segreti per essere sempre alla moda. L’abbiamo intervistata e ha creato 3 video in esclusiva per noi che trovate sul nostro account Tik Tok. 1- Ciao! Presentati per noi! Ciao sono Gloria Schito alias GloJoined e prevalentemente mi occupo di moda, specializzata nel settore low cost. Infatti il motto che utilizziamo nella mia community è «Senza soldi ma alla moda», perché non c’è bisogno di spendere tantissimi soldi per potersi vestire alla moda. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Gloria Schito alias GloJoined è una creator molto amata su TikTok con la passione per il mondo del fashion. Nel suo profilo realizza video in cui svela i suoi piccoli segreti per essere sempre alla moda. L’abbiamo intervistata e ha creato 3 video in esclusiva per noi che trovate sul nostro account Tik Tok. 1- Ciao! Presentati per noi! Ciao sono Gloria Schito alias GloJoined e prevalentemente mi occupo di moda, specializzata nel settore low cost. Infatti il motto che utilizziamo nella mia community è «Senza soldi ma alla moda», perché non c’è bisogno di spendere tantissimi soldi per potersi vestire alla moda.

