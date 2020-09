Braida: "Inter da Scudetto con Vidal. Arthur è importante per la Juve" (Di martedì 29 settembre 2020) MILANO - " Il Milan è il Milan... ". Con questa frase lo storico ex direttore sportivo rossonero, Ariedo Braida , risponde alla domanda sul suo possibile ritorno nel club che lo ha visto dirigente nei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) MILANO - " Il Milan; il Milan... ". Con questa frase lo storico ex direttore sportivo rossonero, Ariedo, risponde alla domanda sul suo possibile ritorno nel club che lo ha visto dirigente nei ...

sportli26181512 : Braida: 'Inter da Scudetto con Vidal. Arthur è importante per la Juve': 'Prendere il cileno anziché Tonali dimostra… - fcin1908it : Braida: 'Inter, Vidal e non Tonali per vincere subito. Nella sua testa Conte dice...' - - FcInterNewsit : Braida: 'L'Inter punta subito allo scudetto. Vidal invece di Tonali è scelta chiara' - calciomercatoit : ??? #Inter, Ariedo #Braida sicuro: 'L'obiettivo di #Conte quest'anno è vincere lo Scudetto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TIKI TAKA - Braida: 'L’Inter punta allo Scudetto, l’acquisto di Vidal è per vincere subito' -