Bambino di 8 mesi positivo al Covid 19: è in gravi condizioni (Di martedì 29 settembre 2020) Un Bambino di soli 8 mesi di Martinsicuro (Teramo) ha contratto il Covid 19. E’ ricoverato all’ospedale Sialesi di Ancona. Febbre alta e disturbi respiratori: questi i sintomi che hanno spinto i genitori di un un Bambino di 8 mesi di Martinsicuro (Teramo) a portarlo in ospedale. Il Bambino è poi risultato positivo al Covid … L'articolo Bambino di 8 mesi positivo al Covid 19: è in gravi condizioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Undi soli 8di Martinsicuro (Teramo) ha contratto il19. E’ ricoverato all’ospedale Sialesi di Ancona. Febbre alta e disturbi respiratori: questi i sintomi che hanno spinto i genitori di un undi 8di Martinsicuro (Teramo) a portarlo in ospedale. Ilè poi risultatoal… L'articolodi 8al19: è inproviene da www.meteoweek.com.

FabrizioFalvo2 : RT @CiaoKarol: Coronavirus. Bimbo di 8 mesi ricoverato in condizioni serie ad Ancona: Un bambino di 8 mesi ha contratto il Coronavirus Ora… - rossanafrancio1 : RT @CiaoKarol: Coronavirus. Bimbo di 8 mesi ricoverato in condizioni serie ad Ancona: Un bambino di 8 mesi ha contratto il Coronavirus Ora… - cristiterce2 : RT @CiaoKarol: Coronavirus. Bimbo di 8 mesi ricoverato in condizioni serie ad Ancona: Un bambino di 8 mesi ha contratto il Coronavirus Ora… - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: ++ Un bambino di 8 mesi ha contratto il Coronavirus ++ UNA PREGHIERA PER TE PICCOLINO ?????? - CiaoKarol : Coronavirus. Bimbo di 8 mesi ricoverato in condizioni serie ad Ancona: Un bambino di 8 mesi ha contratto il Coronav… -