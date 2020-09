70 anni per il Re dei Sorcini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Settant’anni giusti giusti oggi e per celebrarli – complice lo stop imposto dall’emergenza sanitaria all’attività live – Renato Zero si è dedicato alla realizzazione di un’opera discografica monumentale: 40 inediti ‘diluiti’ in tre album che verranno pubblicati a cadenza mensile per la sua etichetta personale, la Tattica Records. Il primo in ordine di tempo arriva oggi – Zerosettanta – Volume tre ma non è un errore di scansione: «La scelta di partire dal tre – spiega il cantautore romano – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Settant’giusti giusti oggi e per celebrarli – complice lo stop imposto dall’emergenza sanitaria all’attività live – Renato Zero si è dedicato alla realizzazione di un’opera discografica monumentale: 40 inediti ‘diluiti’ in tre album che verranno pubblicati a cadenza mensile per la sua etichetta personale, la Tattica Records. Il primo in ordine di tempo arriva oggi – Zerosettanta – Volume tre ma non è un errore di scansione: «La scelta di partire dal tre – spiega il cantautore romano – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Da voce e anima della Genova dei grandi cantautori a sommo autore di indiscussi standard della musica italiana anni 60. Nella crescita artistica di Umberto Bindi da I trulli di Alberobello che scrisse ...

